باكو، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج) وقع زلزال في أرض محافظة شاماخي اليوم بالتوقيت المحلي 17:21. وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال كان مقدراه 3.1 درجات على مقياس ريختير ومركزه على عمق 5 كم. ولم يشعر الزلزال.

AZERTAG.AZ : زلزال في شاماخي

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