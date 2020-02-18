زلزال في شاماخي
AzerTAg.az
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٣٣]
باكو، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج)
وقع زلزال في أرض محافظة شاماخي اليوم بالتوقيت المحلي 17:21.
وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال كان مقدراه 3.1 درجات على مقياس ريختير ومركزه على عمق 5 كم.
ولم يشعر الزلزال.
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