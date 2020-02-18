  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    زلزال في شاماخي

    ١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٣٣]

    باكو، 18 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    وقع زلزال في أرض محافظة شاماخي اليوم بالتوقيت المحلي 17:21.

    وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال كان مقدراه 3.1 درجات على مقياس ريختير ومركزه على عمق 5 كم.

    ولم يشعر الزلزال.

    AZERTAG.AZ :زلزال في شاماخي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٤]
    الأرصاد الجوية تتوقع جوا ممطرا على بعض المناطق غدا
    ١٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٣]
    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع درجة الحرارة غدا
    ١٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٣٠]
    زلزال في محافظة ليريك
    ١٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٠]
    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع درجات الحرارة على نطاق البلد للغد
    زلزال في شاماخي