شرطة باكو كشفت ملابسات 15 حادثة سرقة

باكو، 19 فبراير، أذرتاج

كشفت ملابسات 28 جريمة الأمس في عمليات قامت بها مباحث أجهزة شرطة العاصمة.

أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة العامة لشرطة مدينة باكو أن 10 منهم جرائم تتعلق بفترات سابقة.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة شرطة باكو 3 حوادث متعلقة بالمخدرات وحادثة متعلقة بالسرقة بالإكراه و5 حوادث متعلقة بإثارة شغب. ضمنت عمليات البحث والتحقيق مع الحوادث المتعلقة بالسرقة اكتشاف ملابسات 15 حادثة.

كما أسفرت علميات البحث والتحري كذلك عن توقيف 16 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي. كما تم العثور على شخصين كانا في عداد المفقودين وسلما إلى عائلتهما.