الأرصاد الجوية تتوقع جوا ممطرا على بعض المناطق غدا

باكو، 19 فبراير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 20 فبراير شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وممطرة أحيانا وكثافة المطر على بعض المناطق صباحا وتكون ضباب في مناطق مختلفة وهبوب رياح شمالية غربية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 4-6 مئوية ليلا وبين 8-10 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 4-6 مئوية ليلا وبين 8-10 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي إلى 762 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 80-90 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة أحيانا وتساقط الثلج على المناطق الجبلية وكثافة الهطول على مناطق مختلفة وهبوب رياح جنوبية غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 0-4 مئوية ليلا وبين 7-11 مئوية نهارا وبين 6-2 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-3 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وتتوقع الهيئة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي ظروف الطقس الممطرة أحيانا مع احتمال تساقط الثلج على بعض المناطق وهبوب رياح غربية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 8-10 مئوية تحت الصفر في الأراضي الجبلية وبين 0-5 مئوية نهارا.