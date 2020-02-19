باكو، 19 فبراير / شباط، (أذرتاج) ضرب الزلزال اليوم بحر الخزر. وصرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال بشدة 3.2 درجات على مقياس ريختر ضرب بحر الخزر على عمق 62 كيلومترا في الساعة 16:17 بالتوقيت المحلي. ولم يحس بهذه الهزة.

AZERTAG.AZ : زلزال في بحر الخزر

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