الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأغذية والزراعة سيقومان بتنفيذ مشروع مدته سنتان لتعزيز الخدمات الاستشارية الزراعية في أذربيجان

باكو، 20 فبراير، أذرتاج

سيقوم الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) بالشراكة مع وزارة الزراعة بتنفيذ مشروع مدته سنتان لتعزيز الخدمات الاستشارية الزراعية في أذربيجان.

أبلغت إدارة العلاقات العامة والضمان المعلوماتي للوزارة لوكالة أذرتاج أن هذا كان أول اجتماع للجنة التوجيهية.

حضر الاجتماع رئيس وكالة الائتمان والتنمية الزراعية ميرزا علييف ومدير مركز العلوم الزراعية والابتكار عمران جمشودوف وموظف جامعة أذربيجان الحكومية للزراعة وقار بشيروف ورئيس مكتب الشراكة والتنسيق مع أذربيجان لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ملك تشاكماك ورئيس رابطة منتجي ومصدّري الرمان فرهد غراشوف ورئيس رابطة منتجي البذور آفر حاجييف والآخرون.

يتماشى مشروع الخدمات الاستشارية الزراعية الذي يموله الاتحاد الأوروبي مع الأولويات الاستراتيجية الرئيسية لمفهوم التنمية "أذربيجان 2020: رؤية المستقبل" ويهدف إلى إنشاء نظام الإنتاج الزراعي النظيف من الناحية للبيئة والمثمرة. كما يهدف المشروع الذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة إلى تقديم الدعم لوزارة الزراعة من أجل الاستراتيجيات الفعالة والتنفيذ المشترك لنظام الخدمات الاستشارية للاستجابة أكثر مرونة واستدامة للمشاكل الزراعية الحالية والمستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، ستساهم التدريبات والمنتديات والمنصات التي سيتم تنظيمها في إطار المشروع في زيادة بناء القدرات في الخدمات الاستشارية وكذلك في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة في خارطة الطريق الاستراتيجية لإنتاج المنتجات الزراعية ومعالجتها.

في اجتماع اللجنة التوجيهية نوقشت مسائل إنشاء النظام الاستشاري المستدام وتحديد الإطار المؤسسي وتوفير برمجية الخدمات الاستشارية الإعلامية ودمجها في النظام الزراعي الإلكتروني وإعداد وإنجاز مشاريع الخدمات الاستشارية في المناطق الرائدة وتكميل التشريعات وإعداد خطة العمل والاستراتيجية طويلة الأمد في الخدمات الاستشارية الإعلامية في إطار المشروع وغيرها.