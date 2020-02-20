الأرصاد الجوية تتوقع جوا ممطرا على بعض المناطق غدا

باكو، 20 فبراير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 21 فبراير شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وممطرة أحيانا ليلا وصباحا وتكون ضباب في مناطق مختلفة وهبوب رياح شمالية غربية .

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 3-6 مئوية ليلا وبين 7-10 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 3-5 مئوية ليلا وبين 8-10 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي إلى 765 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال جو ممطر ليلا على بعض المحافظة الشرقية وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 2-6 مئوية ليلا وبين 11-16 مئوية نهارا وبين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-5 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وتتوقع الهيئة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي ظروف الطقس غير الممطرة أساسا وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 3-8 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 0-5 مئوية نهارا.