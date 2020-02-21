شرطة باكو تسلم 5 أشخاص كانوا من المفقودين إلى عائلاتهم
AzerTAg.az
٢١.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:١٢]
باكو، 21 فبراير، أذرتاج
كشفت ملابسات 52 جريمة الأمس في عمليات قامت بها مباحث أجهزة شرطة العاصمة.
أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة العامة لشرطة مدينة باكو أن 13 جرائم منها تتعلق بفترات سابقة.
وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة شرطة باكو 10 حوادث متعلقة بالمخدرات وحادثة متعلقة بالسرقة بالإكراه وحادثة متعلقة بالسلب و9 حوادث متعلقة بإثارة شغب. ضمنت عمليات البحث والتحقيق مع الحوادث المتعلقة بالسرقة اكتشاف ملابسات 14 حادثة.
كما أسفرت علميات البحث والتحري كذلك عن توقيف 29 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي. كما تم العثور على 5 أشخاص كانوا في عداد المفقودين وسلموا إلى عائلاتهم.
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