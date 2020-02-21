الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع درجة الحرارة على نطاق البلد غدا

باكو، 21 فبراير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 22 فبراير شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وغير ممطرة أساسا وتكون ضباب في مناطق مختلفة ليلا وصباحا وهبوب رياح شمالية شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 4-7 مئوية ليلا وبين 8-12 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 4-6 مئوية ليلا وبين 9-11 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي إلى 766 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال جو ممطر ليلا وصباحا على بعض المحافظات الشرقية وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3-7 مئوية ليلا وبين 10-15 مئوية نهارا وبين 0-2 مئوية ليلا وبين 3-8 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.