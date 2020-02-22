زلزال في أراضي محافظة حاجيقبول
AzerTAg.az
٢٢.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:١٤]
باكو، 22 فبراير / شباط، (أذرتاج)
وقع زلزال في أرض محافظة حاجيقبول الأذربيجانية اليوم بالتوقيت المحلي 08:22.
وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال كان مقدراه 3.4 درجات على مقياس ريختير ومركزه على عمق 20 كم.
ولم يشعر الزلزال.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٢.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٥]
٢١.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٣٥]
٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٣١]
١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٠]
٢٢.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٨]
٢٢.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:١٣]
٢٢.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:٣٤]
٢٢.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٠٣]
٢٢.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٦]
٢٢.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:١٥]
٢٢.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٠٤]
٢٢.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:١٥]
٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٤]
٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:١٨]
١٤.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٤٧]
٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [٢٣:٥٠]
١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٠٦]
١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٥٣]
١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٣:٤٥]
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٨]
١٥.٠٢.٢٠٢٠ [٠١:٠٠]
١٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٧]
٠٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٤٨]
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:٣٦]
١٨.٠٢.٢٠٢٠ [١١:٣٦]
١٧.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٠٦]
٢٢.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٢٥]
٢٢.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:١٤]
٢١.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:٣٥]
٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٣١]
٢٢.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:٣١]
٢٢.٠٢.٢٠٢٠ [١٥:٠٠]
٢١.٠٢.٢٠٢٠ [١٩:١٢]
٢١.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:١٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك