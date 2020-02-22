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    زلزال في أراضي محافظة حاجيقبول

    ٢٢.٠٢.٢٠٢٠ [١٢:١٤]

    باكو، 22 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    وقع زلزال في أرض محافظة حاجيقبول الأذربيجانية اليوم بالتوقيت المحلي 08:22.

    وقد صرح مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية لوكالة أذرتاج أن الزلزال كان مقدراه 3.4 درجات على مقياس ريختير ومركزه على عمق 20 كم.

    ولم يشعر الزلزال.

    AZERTAG.AZ :زلزال في أراضي محافظة حاجيقبول
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