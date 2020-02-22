  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    الداخلية: 26 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة

    ٢٢.٠٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٣١]

    باكو، 22 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    كشفت ملابسات 34 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 6 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 26 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 12 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين.

    AZERTAG.AZ :الداخلية: 26 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:١٥‎]
    وزارة الداخلية: توقيف 52 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي
    ٢١.٠٢.٢٠٢٠ [١٤:١٢]
    شرطة باكو تسلم 5 أشخاص كانوا من المفقودين إلى عائلاتهم
    ٢٠.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:١٣]
    وزارة الداخلية: توقيف 74 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي
    ١٩.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٣٧]
    شرطة باكو كشفت ملابسات 15 حادثة سرقة
    الداخلية: 26 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة