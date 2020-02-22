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    مؤشرات 3019 دفيئة ناشطة في البلد خلال 2019م

    ٢٢.٠٢.٢٠٢٠ [١٧:٥‎٢]

    باكو، 22 فبراير، أذرتاج

    كان عدد الدفيئات الناشطة في البلد خلال عام 2019م الماضي 3019 دفيئة بلغت مساحتها العامة 3ر1 هيكتار موزعة على محافظات أبشرون وشمكير وصاليان وساموخ وطاووس وماصالي وصابر أباد وخزر وصابونجي.

    قالت هيئة الإحصاء إنها أنتجت 216 ألف و586 طن من الطماطم و16 الفا و8ر685 طن من الخيار و5 آلاف و1ر439 طن من الباذنجان و269 طن من الفلفل و3ر69 طن من البصل و4ر5 أطنان من الفاصوليا و4 أطنان من الملفوف و7ر1 طن من الثوم و4ر574 طن من الفطر و2ر69 طن من الفراولة.

    وأضافت أن المزارعين حصدوا خلال يناير العام الحالي 18 ألف طن من الخضروات من الدفيئات.

    AZERTAG.AZ :مؤشرات 3019 دفيئة ناشطة في البلد خلال 2019م
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