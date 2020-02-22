الأرصاد الجوية تتوقع جوا غير ممطر أساسا غدا

باكو، 22 فبراير، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 23 فبراير شباط الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وغير ممطرة أساسا وتكون ضباب في مناطق مختلفة ليلا وصباحا مصحوبا مع الرذاذ وهبوب رياح جنوبية تستبدل بشمالية نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 4-7 مئوية ليلا وبين 8-11 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 5-7 مئوية ليلا وبين 8-10 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي إلى 766 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا وتكون ضباب على مناطق مختلفة ليلا وصباحا مع الرذاذ وهبوب رياح غربية يمكن اشتداد قوتها أحيانا في مناطق مختلفة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 4-8 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية نهارا وبين 0-2 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 6-11 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.

وتتوقع الهيئة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال تساقط الثلج على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية ينتظر اشتداد قوتها أحيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 0-1 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 5-10 مئوية نهارا.