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    ارتفاع موجات في بحر الخزر بلغ 3.8 أمتار

    ٢٥‎.٠٢.٢٠٢٠ [١٨:٣٧]

    باكو، 25 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    أصدرت وزارة البيئة والثروات الطبيعية بيانا بشأن توقعات هبوب رياح شمالية غربية قوية على نطاق البلد ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة.

    أفادت أذرتاج عن بيان الوزارة أن قوة الرياح الشمالية الغربية تشتد أحيانا إلى 30-35 مترا في الثانية في نفطآلان و32 مترا في الثانية في تارتار وباكو 30 ث/م وسومغايت 24 م/ث وباييل 24 م/ث ويفلاخ وداشكسان 25 م/ث وقويجاي 24 م/ث وبرده 30 م/ث وجيلوف 21 م/ث وبيلقان ويفلاخ ونابران 20 م/ث وماشطاغا 25 م/ث وبينه وقويته به وشابران 23 م/ث ونفط طاشلاري 28 م/ث على طول اليوم.

    وجاء في البيان أن ارتفاع موجات في بحر الخزر بلغ 3.8 أمتار.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع موجات في بحر الخزر بلغ 3.8 أمتار
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