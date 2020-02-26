الأرصاد الجوية: ظاهرة ضباب غريب تخيم على باكو حدث جوي طبيعي
AzerTAg.az
٢٦.٠٢.٢٠٢٠ [١٦:٤١]
باكو، 26 فبراير، أذرتاج
أوضحت جولشاد محمدوفا أسباب ظاهرة ضباب غريب تخيم على العاصمة باكو حاليا.
قالت محمدوفا رئيسة مكتب توقعات الأرصاد الجوية لمراسلة أذرتاج إنها حدث جوي طبيعي.
وأضافت أن ارتفاع رطوبة الجو ووجود طبقة تحول درجة الحرارة قرب سطح الأرض من الظروف الملائمة الكفيلة بنشوب تلك الظاهرة.
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