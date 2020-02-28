موسم الصيد ينتهي في 7 مارس

باكو، 28 فبراير، أذرتاج

ينتهي موسم الصيد رسمياً في 7 مارس. بعد ذلك التاريخ، سيتم تعليق تقديم تصاريح الصيد. يحظر الصيد من 7 مارس حتى موسم الصيد التالي.

تفيد أذرتاج أنه صرح بذلك للصحفيين رئيس إدارة حفظ التنوع البيولوجي والمناطق الطبيعية المحمية بشكل خاص بوزارة البيئة والموارد الطبيعية حكمت عليزاده وقال "يرجع تعليق موسم الصيد إلى الخصائص البيولوجية للحيوانات والطيور. مع بدء موسم التكاثر، يتم حظر موسم الصيد حتى لا يتسبب في أي ضرر. من المتوقع افتتاح موسم الصيد التالي في أواخر مايو وأوائل يونيو. في بداية الموسم، كما هو الحال دائماً، ستجري مناقشات في مجلس التنسيق العلمي حول قضايا الصيد لوزارة البيئة والموارد الطبيعية. وقد توسعت عضوية هذا المجلس هذا العام وتم دعوة المزيد من المتخصصين ".

وقال حكمت عليزاده أيضاً إنه في عام 2019 صدرت رخص صيد أكثر مما كانت عليه في الأعوام السابقة. كان السبب في ذلك هو عدد كبير من المخاطبات: "يتم تسجيل الطلبات في الغالب من قبل أشخاص في منتصف العمر. وفقاً للإحصاءات، لا يميل الشباب إلى الصيد. يتقدم الممثلون من الفئة العمرية 35-40 سنة أو أكبر للصيد. أود أيضاً أن أشير إلى أنه لدينا عدداً قليلاً من النساء الصيادات.

كما قدم رئيس الإدارة معلومات حول عدد المواطنين المحليين والأجانب الذين انتهكوا قواعد الصيد: "خلال موسم الصيد الأخير، انتهك 18 أجنبياً قواعد الصيد في أذربيجان. تم اتخاذ التدابير وفقًا للتشريعات. وبالتالي، قدم طلب إلى السلطات المختصة لترحيل 10 منهم من أذربيجان. يبلغ عدد المواطنين الأذربيجانيين الذين يخالفون قواعد الصيد حوالي 200. تم احتجازهم بشكل رئيسي بسبب استخدامهم لأسلحة الصيد بشكل غير الصحيح وصيد أنواع الطيور المحظورة. تم تغريم المواطنين المحليين الذين ينتهكون قواعد الصيد من 1000 إلى 2000 مانات على النحو المنصوص عليه في القانون. "