في موسم الصيد الأخير، انتهك 18 أجنبياً وحوالي 200 مواطن قواعد الصيد في أذربيجان

باكو، 29 فبراير، أذرتاج

انتهك حوالي 200 مواطناً أذربيجانيا قواعد الصيد في أذربيجان في موسم الصيد الأخير. تم احتجازهم بشكل رئيسي بسبب استخدامهم لأسلحة الصيد بشكل غير الصحيح وصيد أنواع الطيور المحظورة. تم تغريم المواطنين المحليين الذين ينتهكون قواعد الصيد غرامة بمبلغ 1000 إلى 2000 مانات على النحو المنصوص عليه في القانون. "

تفيد أذرتاج أنه صرح بذلك للصحفيين رئيس إدارة حفظ التنوع البيولوجي والمناطق الطبيعية المحمية بشكل خاص بوزارة البيئة والموارد الطبيعية حكمت عليزاده. بحسب كلام رئيس الإدارة أن عدد الأجانب الذين انتهكوا قواعد الصيد يبلغ 18 شخصاً. تم اتخاذ التدابير وفقًا للتشريعات. وبالتالي، قدم طلب إلى السلطات المختصة لترحيل 10 منهم من أذربيجان.