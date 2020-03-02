ارتفاع موجات بحر الخزر إلى 6 أمتار

باكو، 2 مارس، أذرتاج

قالت هيئة الأرصاد الجوية إن معطيات الساعة 12.00 من يوم الثاني من مارس الحالي تشير إلى أن ظروف الطقس انقلبت انقلابا حادا على نطاق البلد في ظل هبوب رياح شمالية غربية قوية مصحوبة بهطول المطر والثلج وكثافة الهطول على المحافظات الشرقية.

وأضافت أن قوة الرياح الهابة بلغت حينا لآخر 38 م/ث في ماشطاغا و30 م/ث في باكو و28 م/ث في نفطشالا و27 م/ث في جزيرة جيلاوف و25 م/ث في سومغايت وبالاكن و26 م/ث في بيراللاهي وجزر نفط طاشلاري و23 م/ث في تارتار و22 م/ث في نفطالان وزابرات و20 م/ث في آلات واقصطفا وطاووس و19 م/ث في ألتي اغاج وبيناء و18 م/ث في خاتشماز وصاليان وأق دره فيما قالت محطة نفط طاشلاري إن ارتفاع الأمواج في بحر الخزر بلغت 6 أمتار.

كما أن مقدار المطر الساقط بلغ في لنكران 29 ملم وأستارا 28 ملم وزرداب وايميشلي 14 ملم وبيلقان 12 ملم ويارديملي وليريك 9 ملم وكوردمير ونفطشالا 8 ملم وصابر أباد 7 ملم وساعتلي 5 ملم وبرده 4 ملم وتارتار وصاليان وبلاسوار 3 ملم وجويتشاي 2 ملم وباكو وشبه جزيرة أبشرون 2 ملم وسائر المحافظات 1 ملم.

وارتفعت سماكة الثلوج في ليريك 18 سم وقيزير 17 سم وقاخ 12 سم ويارديملي 8 سم وخيناليق 4 سم وطاشكسان وجويجول 1 سم.

وانخفضت درجات الحرارة في المحافظات الجبلية وسفوح الجبال إلى 3 مئوية والجبلية العليا 8 مئوية تحت الصفر.