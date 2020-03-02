الأرصاد الجوية تتوقع انقطاع كثافة هطول المطر تدريجيا على نطاق البلد

باكو، 2 مارس، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 3 مارس آذار الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وغير ممطرة أساسا مع احتمال هطول مطر على بعض المناطق ليلا وتكون ضباب في مناطق مختلفة صباحا وهبوب رياح شمالية غربية تستبدل بجنوبية نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 3-5 مئوية ليلا وبين 11-14 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 3-5 مئوية ليلا وبين 11-13 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 770 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 75-85 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال جو ممطر ليلا على بعض المحافظات الشرقية وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3-6 مئوية ليلا وبين 11-16 مئوية نهارا وبين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا في الأراضي الجبلية وبين 2-6 مئوية نهارا.