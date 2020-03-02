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    الداخلية: توقيف 10 أشخاص كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين

    ٠٢.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٠٠]

    باكو، 2 مارس / آذار، (أذرتاج)

    كشفت ملابسات 17 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 10 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 3 أشخاص كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين.

    وحدثت 3 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص واصابة آخرين.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 8 حادثا متعلقا بالمخدرات.

    وألقي القبض على 33 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

    AZERTAG.AZ : الداخلية: توقيف 10 أشخاص كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين
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