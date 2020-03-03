وزارة الداخلية: توقيف 26 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي

باكو، 3 مارس / آذار، (أذرتاج)

كشفت ملابسات 26 جريمة الأمس في عمليات قامت بها مباحث أجهزة شرطة العاصمة.

أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة العامة لشرطة مدينة باكو أن 10 منهم جرائم تتعلق بفترات سابقة.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة شرطة باكو 7 أحداث متعلقة بالمخدرات وحادثا متعلقا بالسرقة بالإكراه وحادثين متعلقين بإثارة شغب. ضمنت عمليات البحث والتحقيق مع الحوادث المتعلقة بالسرقة اكتشاف ملابسات 10 أحداث.

كما أسفرت علميات البحث والتحري كذلك عن توقيف 28 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي. كما تم العثور على 3 أشخاص كانوا في عداد المفقودين وسلما إلى عائلتهما.