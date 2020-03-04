دراسة أسواق تصدير المنتجات الزراعية لأذربيجان في قطر

باكو، 4 مارس، أذرتاج

يقوم الوفد برئاسة رئيسة هيئة الصادرات الزراعية والتموين التابعة لوزارة الزراعة الأذربيجانية ليلى محمدوفا بزيارة عمل إلى دولة قطر. في إطار البعثة، التقى الوفد بدعم من سفارة أذربيجان في قطر الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني، نائب وزير الزراعة والصيد قطر ويوسف العبيدان، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات “Al Meera Group”. وحضر اللقاء السفير الاذربيجاني رشاد اسماعيلوف.

تفيد أذرتاج نقلاً عن مكتب العلاقات العامة والضمان الإعلامي للوزارة أنه في الاجتماعات نوقشت الأعمال المحققة جراء التعاون الثنائي بين البلدين والعلاقات بين أذربيجان وقطر في مجال الزراعة وتصدير المنتجات الزراعية والغذائية المنتجة محلياً وأبلغت المعلومات المفصلة للمسئولين القطريين حول إمكانات التصدير لأذربيجان.

ستعقد اجتماعات اليوم مع نائب رئيس غرفة التجارة لقطر محمد بن أحمد طوار الكفري والمسئولين عن ممارسة الأعمال في البلاد.

أكدت رئيسة مجلس الإدارة لهيئة الصادرات الزراعية والتموين ليلى محمدوفا أنه في الاجتماع لم يتم توجيه انتباه الممثلين إلى عملية التصدير فقط فحسب، بل إلى شفافية مناخ الاستثمار في أذربيجان أيضاً. "خلال اجتماعاتنا، أبلغنا ممثلي القطاعين العام والخاص في قطر ليس فقط حول تصدير المنتجات الزراعية المحتملة، ولكن أيضاً حول مناخ الاستثمار الشفاف في بلدنا ولفتنا انتباههم إلى مقترحاتنا للتعاون المحتمل في مجال الزراعة. أود أن أشير إلى أن مجموعة “Al Meera Group” التي التقينا مع المسئولين منها تمتلك شبكة المتاجر كذلك في عمان إلى جانب قطر وأن المجموعة مهتمة ببيع المنتجات الأذربيجانية في متاجرها. وناقش الجانبان هذا الموضوع أيضاً. أعتقد أن أذربيجان ستبيع في المستقبل القريب المنتجات الزراعية والغذائية في أسواق قطر وعمان.

تجدر الإشارة إلى أن أحد مبادئ العمل لهيئة الصادرات الزراعية والتموين التابعة لوزارة الزراعة الأذربيجانية هو تشجيع المزارعين ومنتجي الأغذية المحليين على التصدير، وكذلك ترويج المنتجات الزراعية والغذائية المحلية في الخارج ودراسة إمكانية تصديرها.