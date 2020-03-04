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    حصاد 485 طن من الخضروات من دفيئات حاجي قابل العام الماضي

    ٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٢٧]

    حاجي قابل، 4 مارس، أذرتاج

    قال مركز التنمية الزراعية في حاجي قابل إن المزارعين حصدوا 485 طن من الخضروات من 21 دفيئة ناشطة على مساحة بلغت 2ر29 هيكتارا على نطاق المحافظة وارسلت إلى الأسواق الداخلية والخارجية.

    وأضاف أن المزارعين يهتمون بتوسيع مساحة مزروعة من الدفيئات حيث بدأت أعمال إنشاء عدة دفيئات لدى قريتي مينيمان وقوبالي بالوغلان بالمحافظة فيما دشنت دفيئة جديدة مبنية على التكنولوجيا الإسبانية بقرية أت بولاق من جانب شركة حاجي قابل جرين هاوس وذلك على 10 هيكتارات من 17 هيكتارا مسموح بها.

    AZERTAG.AZ :حصاد 485 طن من الخضروات من دفيئات حاجي قابل العام الماضي
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