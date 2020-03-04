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    الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع درجات الحرارة على نطاق البلد

    ٠٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٣٢]

    باكو، 4 مارس، أذرتاج

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 5 مارس آذار الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وغير ممطرة وتكون ضباب في مناطق مختلفة وهبوب رياح جنوبية غربية.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-8 مئوية ليلا وبين 11-15 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 6-8 مئوية ليلا وبين 13-15 مئوية نهارا في باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 764 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة وتكون ضباب على بعض المناطق صباحا وهبوب رياح غربية يمكن اشتداد قوتها أحيانا .

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 2-7 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية نهارا وبين 0-5 مئوية ليلا في الأراضي الجبلية وبين 8-13 مئوية نهارا.

    وتتوقع الهيئة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي ظروف الطقس غير الممطرة أساسا وهبوب رياح غربية ينتظر اشتداد قوتها أحيانا.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 15-20 مئوية نهارا.

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