شرطة باكو تسلم 3 أشخاص كانوا من المفقودين إلى عائلاتهم

باكو، 6 مارس / آذار، (أذرتاج)

كشفت ملابسات 25 جريمة الأمس في عمليات قامت بها مباحث أجهزة شرطة العاصمة.

أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة العامة لشرطة مدينة باكو أن 5 جرائم منها كانت تتعلق بمحاولة قتل عمدا وجريمة بالسلب وجريمة خاصة بأثارة شغب و6 جرائم مرتبطة بالمخدرات فيما ضمنت عمليات البحث والتحقيق مع الحوادث المتعلقة بالسرقة اكتشاف ملابسات 7 أحداث.

كما أسفرت علميات البحث والتحري كذلك عن توقيف 19 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي.

كما تم العثور على 3 أشخاص كانوا في عداد المفقودين وسلموا إلى عائلاتهم.