الأرصاد الجوية تتوقع ارتفاع درجات الحرارة على معظم مناطق البلد

باكو، 6 مارس، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 7 مارس آذار الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وغير ممطرة أساسا وتكون ضباب في مناطق مختلفة ليلا وصباحا وهبوب رياح جنوبية شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 6-9 مئوية ليلا وبين 11-14 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 7-9 مئوية ليلا وبين 12-14 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 770 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 4-8 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية نهارا وبين 2-7 مئوية ليلا في الأراضي الجبلية وبين 10-15 مئوية نهارا.

وتتوقع الهيئة في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية جيبها الخارجي ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال هطول مطر على بعض المناطق وتساقط الثلج على المناطق الجبلية صباحا ومساء وهبوب رياح شرقية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية ليلا وبين 14-19 مئوية نهارا.