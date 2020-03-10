شرطة باكو تسلم 3 أشخاص كانوا من المفقودين إلى عائلاتهم

باكو، 10 مارس / آذار، (أذرتاج)

كشفت ملابسات 18 جريمة الأمس في عمليات قامت بها مباحث أجهزة شرطة العاصمة.

أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة العامة لشرطة مدينة باكو أن 7 جرائم منها كانت تتعلق بمحاولة قتل عمدا وجريمة بالسلب و3 جرائم خاصة بأثارة شغب و3 جرائم مرتبطة بالمخدرات فيما ضمنت عمليات البحث والتحقيق مع الحوادث المتعلقة بالسرقة اكتشاف ملابسات 6 أحداث.

كما أسفرت علميات البحث والتحري كذلك عن توقيف 8 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي.

كما تم العثور على 3 أشخاص كانوا في عداد المفقودين وسلموا إلى عائلاتهم.