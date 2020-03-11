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    شرطة باكو تسلم 7 أشخاص كانوا من المفقودين إلى عائلاتهم

    ١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٦]

    باكو، 11 مارس / آذار، (أذرتاج) شرطة باكو تسلم 7 أشخاص كانوا من المفقودين إلى عائلاتهم

    أفادت أذرتاج عن بيان الإدارة العامة لشرطة مدينة باكو أن 3 جرائم منها كانت تتعلق بمحاولة قتل عمدا وجريمة بالسلب و3 جرائم خاصة بأثارة شغب وجريمتين مرتبطتين بالمخدرات فيما ضمنت عمليات البحث والتحقيق مع الحوادث المتعلقة بالسرقة اكتشاف ملابسات 7 أحداث.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري كذلك عن توقيف 40 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي.

    كما تم العثور على 7 أشخاص كانوا في عداد المفقودين وسلموا إلى عائلاتهم.

    AZERTAG.AZ :شرطة باكو تسلم 7 أشخاص كانوا من المفقودين إلى عائلاتهم
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