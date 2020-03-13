الأرصاد الجوية تتوقع جوا ممطرا على بعض مناطق البلد غدا

باكو، 13 مارس، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 14 مارس آذار الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وغير ممطرة أساسا وتكون ضباب في مناطق مختلفة ليلا وصباحا وهبوب رياح جنوبية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 6-9 مئوية ليلا وبين 12-16 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 7-9 مئوية ليلا وبين 13-15 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 754 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 65-75 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة على المحافظات الشمالية والغربية أساسا وتساقط الثلج على المناطق الجبلية وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية يمكن اشتداد قوتها أحيانا على بعض المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 5-10 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية نهارا وبين 1-6 مئوية ليلا في الأراضي الجبلية وبين 7-11 مئوية نهارا.