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    وزارة الداخلية: توقيف 46 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي

    ١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٠٦]

    باكو، 14 مارس / آذار، (أذرتاج)

    تم كشف ملابسات 33 حادثا جنائيا في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 46 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 25 شخصا تهرب من تنفيذ التزاماته المدنية القانونية.

    وحدثت حادثا مروريا على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل شخص واحد.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 20 حادثا متعلقا بالمخدرات وحادثين متعلقتين بحيازة الأسلحة والعتاد العسكري حيازة غير مشروعة.

    وألقي القبض على 36 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الداخلية: توقيف 46 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي
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    وزارة الداخلية: توقيف 46 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي