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    الأرصاد الجوية تتوقع جوا ممطرا على بعض مناطق البلد غدا

    ١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٥‎١]

    باكو، 14 مارس، أذرتاج

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 15 مارس آذار الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وممطرة أحيانا وانقطاع هطول مطر بعد الظهر أساسا وتكون ضباب في مناطق مختلفة وهبوب رياح شمالية غربية معتدلة.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 6-10 مئوية ليلا وبين 12-15 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 6-9 مئوية ليلا وبين 13-15 مئوية نهارا في باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 763 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 75-85 في المائة.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة أحيانا وتساقط الثلج على المناطق الجبلية مع احتمال كثافة الهطول على بعض المحافظات الشرقية وغير ممطرة أساسا في النصف الثاني من اليوم وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح شرقية يمكن اشتداد قوتها أحيانا على بعض المناطق نهارا.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 5-10 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية نهارا وبين 0-5 مئوية ليلا في الأراضي الجبلية وبين 5-10 مئوية نهارا.

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