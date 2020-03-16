صابر أباد، 16 مارس، أذرتاج دشن متجر البذور بالعلامة التجارية "تخم أرت" التابع لوزارة الزراعة في صابر أباد بغية تسديد حاجات المزارعين إلى بذور مصرح بها من جانب صندوق البذور الحكومي. وحضر حفل التدشين مسؤولو الوزارة والجمعية الاهلية رابطة أذربيجان لمنتجي البذور ومسؤولو مراكز التنمية الزراعية الحكومية بمحافظات صابر أباد وساعتلي وايميشلي واوجار وكوردمير وممثلو إدارات السلطات التنفيذية المحتلة وسائر الضيوف. ويعرض متجر توخوم ارت بذورا مستوردة من جانب صندوق البذور الحكومي ذات الرخصة الرسمية والإنتاجية العالية وكذلك البذور المحلية ذات الجودة العالية بجانب منتجات وبذور البقر ذات الجودة العالية للحم واللبن التي يعرضها المركز الجمهوري للتلقيح الاصطناعي.

AZERTAG.AZ : تدشين متجر البذور في صابر أباد بحضور حشد كبير

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