الأرصاد الجوية تتوقع جوا ممطرا ومثلجا على مناطق البلد غدا

باكو، 17 مارس، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 18 مارس آذار الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وممطرة متقطعة أساسا طول اليوم وهبوب رياح شمالية غربية ينتظر اشتداد قوتها أحيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 4-6 مئوية ليلا وبين 7-9 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وفي باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 765 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة أحيانا وتساقط الثلج على المناطق الجبلية مع احتمال كثافة الهطول على بعض المحافظات وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية يمكن اشتداد قوتها أحيانا على بعض المناطق .

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 2-6 مئوية ليلا وبين 7-12 مئوية نهارا وبين 10-5 مئوية تحت الصفر ليلا في الأراضي الجبلية وبين 0-3 مئوية نهارا.