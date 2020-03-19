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    اقتصاد


    الجمارك تكشف عدد السيارات المستوردة إلى أذربيجان هذا العام

    ١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٥‎:١٨]

    باكو، 19 مارس، أذرتاج

    قالت هيئة الجمارك في بيان إن 11547 سيارة استوردت إلى أذربيجان خلال فترة يناير – فبراير العام الجاري وبلغت قيمتها 122 مليون و892 دولار.

    أفادت أذرتاج عن بيان الجمارك أنه كان 64 مركبا من السيارات المستوردة إلى البلد لنقل 10 ركاب او أكثر و10717 مركب لنقل الركاب عامة و741 مركب لنقل الشحن و25 مركبا من المراكب النقلية الخاصة.

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