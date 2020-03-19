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    انخفاض تلوث الجو في باكو وابشيرون بشكل ملاحظ

    ١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٢٩]

    باكو، 19 مارس (أذرتاج).

    ذهب راسم ستارزاده مدير القسم لدى وزارة البيئة والثروات الطبيعية الأذربيجانية الى ان متابعات الأحوال الجوية في باكو ابشيرون أظهرت الانخفاض الكبير لدرجة تلوث الجو فيهما، حيث تم تسجيل انخفاض في نسبة الآزوت والكاربون وثاني أوكسيد الكاربون والكبريت الغبار والهيروكاربونات في الجو. أضاف ان نسبة الانخفاض في اليومين الأخيرين 40-50 في المائة بالمقارنة مع الأيام الماضية، ذلك بسبب تقلص حركة وسائل النقل والمواصلات وتوقف عمل الأماكن الاجتماعية العامة في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المتجدد. كذلك قال ان هبوب الرياح الشمالية والشمالية الغربية في أراضي البلد والرطوبة النسبية المناسبة أدت الى طرد الانبعاثات الغازية الملوثة.

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