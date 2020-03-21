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    الأرصاد الجوية تتوقع جوا ممطرا على بعض مناطق البلد غدا

    ٢١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:١٠]

    باكو، 21 مارس، أذرتاج

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 22 مارس آذار الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وغير ممطرة اساسا مع احتمال سماء ممطرة نهارا على بعض المناطق وتكون ضباب في مناطق مختلفة وهبوب رياح شمالية شرقية.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 6-8 مئوية ليلا وبين 10-13 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 6-8 مئوية ليلا وبين 11-13 مئوية نهارا في باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 765 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 80-90 في المائة.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة أحيانا مع احتمال كثافة الهطول على بعض المحافظات الجنوبية وغير ممطرة أساسا في النصف الثاني من اليوم وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح شرقية.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 4-9 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية نهارا وبين 0-5 مئوية ليلا في الأراضي الجبلية وبين 5-10 مئوية نهارا.

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