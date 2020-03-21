باكو، 21 مارس، أذرتاج

كشفت ملابسات 26 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 11 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 15 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 4 أشخاص كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين وشخص تهرب من تنفيذ التزاماته المدنية القانونية.

وحدثت حادثة مرورية على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل شخص.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 12 حادثة متعلقة بالمخدرات و3 حوادث متعلقة بحيازة الاسلحة والتعاد العسكري حيازة غير قانونية.

وألقي القبض على 40 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.