مديرة الارصاد الجوية: انخفاض عدد وسائل النقل في العاصمة ادى الى تنقية الهواء بشكل ملحوظ

باكو، 29 مارس ، أذرتاج

قالت عميرة تقييفا إن انخفاض عدد وسائل النقل نتيجة تطبيق نظام الحجر الصحي الخاص بالعاصمة ضمن اجراءات محاربة عدوى فيروس كورونا المستجد في أذربيجان أدى الى تنقية الهواء بشكل ملحوظ وذلك يبرهن مرة اخرى ان خفض انبعاثات النفايات المضرة في الغطاء الجوي يسفر عن تنقية الهواء.

واضافت تقييفا مديرة قسم الارصاد الجوية بوزارة البيئة والثروة الطبيعية ان الوزارة كثرت من دعوات لخفض النفايات المنبعثة في الجو سواء من وسائل النقل ام المؤسسات الصناعية الكبرى ام مرافق الخدمات العامة التي لا تستخدم من اجهزة التنقية الحديثة وما كنا نتلفظ بشيء عن فيروس كورونا المستجد. وضربت مثلا حملة اجتماعية باسم "يوم الاحد بدون سيارة" اطلقت بمبادرة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف ليلى علييفا مفيدة ان هناك بعضا من الذين كانوا يرتابون في علاقة بين خفض استخدام وسائل النقل ونظافة الهواء ولكن ظروف الحجر الصحي الخاص المطبق في البلد من اجل محاربة عدوى فيروس كورونا المستجد التي ادت الى انخفاض عدد السيارات في العاصمة قد آلت الى تنقية الهواء بشكل ملحوظ.