حجم المنقولات بالسكك الحديدية في أذربيجان 198 مليون دولار

باكو، 31 مارس / آذار، (أذرتاج)

قالت هيئة الجمارك الحكومية إن قيمة الشحن المنقول عبر السكك الحديدية خلال شهر نوفمبر البالغ حجمه 465 ألف و797 طن وصلت إلى 198.4 مليون دولار أمريكي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الجمارك أن قيمة الشحن المصدر البالغ حجمه 147 ألف و938 طن عبر السكك الحديدية خلال الشهر الماضي بلغت 43 مليون دولار فيما سجلت قيمة الشحن المستورد إلى البلد خلال الشهر ذاته البالغ حجمه 317 ألف و860 طن عند 155.4 مليون دولار.