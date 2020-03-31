الأرصاد الجوية تتوقع جوا ممطرا متقطعا على بعض مناطق البلد لأول أبريل

باكو، 31 مارس، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد

لأول أبريل نيسان الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف

طقس غيومة منقلبة وغير ممطرة اساسا مع احتمال سماء ممطرة الى الليل على

بعض المناطق وتكون ضباب في مناطق مختلفة صباحا وهبوب رياح جنوبية معتدلة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 8-11 مئوية ليلا وبين 14-19 مئوية نهارا

في شبه جزيرة أبشرون وبين 9-11 مئوية ليلا وبين 16-18 مئوية نهارا في

باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 760 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا

مع احتمال هطول المطر ابتداء من النهار وكثافة الهطول على بعض الأماكن

وتساقط الثلج على المناطق الجبلية وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا

وصباحا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 7-11 مئوية ليلا وبين 16-21 مئوية نهارا

وبين 0-4 مئوية ليلا في الأراضي الجبلية وبين 4-8 مئوية نهارا.