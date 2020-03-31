  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    الأرصاد الجوية تتوقع جوا ممطرا متقطعا على بعض مناطق البلد لأول أبريل

    ٣١.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٠٨]

    باكو، 31 مارس، أذرتاج

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد

    لأول أبريل نيسان الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف

    طقس غيومة منقلبة وغير ممطرة اساسا مع احتمال سماء ممطرة الى الليل على

    بعض المناطق وتكون ضباب في مناطق مختلفة صباحا وهبوب رياح جنوبية معتدلة.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 8-11 مئوية ليلا وبين 14-19 مئوية نهارا

    في شبه جزيرة أبشرون وبين 9-11 مئوية ليلا وبين 16-18 مئوية نهارا في

    باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 760 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا

    مع احتمال هطول المطر ابتداء من النهار وكثافة الهطول على بعض الأماكن

    وتساقط الثلج على المناطق الجبلية وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا

    وصباحا وهبوب رياح شرقية.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 7-11 مئوية ليلا وبين 16-21 مئوية نهارا

    وبين 0-4 مئوية ليلا في الأراضي الجبلية وبين 4-8 مئوية نهارا.

    AZERTAG.AZ :الأرصاد الجوية تتوقع جوا ممطرا متقطعا على بعض مناطق البلد لأول أبريل
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.٠٣.٢٠٢٠ [٢٢:٥‎٤]
    مديرة الارصاد الجوية: انخفاض عدد وسائل النقل في العاصمة ادى الى تنقية الهواء بشكل ملحوظ
    ٢١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:١٠]
    الأرصاد الجوية تتوقع جوا ممطرا على بعض مناطق البلد غدا
    ١٩.٠٣.٢٠٢٠ [١٧:٢٩]
    انخفاض تلوث الجو في باكو وابشيرون بشكل ملاحظ
    ١٧.٠٣.٢٠٢٠ [١٣:٣١]
    الأرصاد الجوية تتوقع جوا ممطرا ومثلجا على مناطق البلد غدا
    الأرصاد الجوية تتوقع جوا ممطرا متقطعا على بعض مناطق البلد لأول أبريل