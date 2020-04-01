الأرصاد الجوية تتوقع جوا ممطرا على نطاق أذربيجان ليوم 2 أبريل

باكو، 1 أبريل، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 2 أبريل نيسان الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس ممطرة احيانا مع احتمال كثافة الأمطار ليلا وصباحا على بعض المناطق وتكون ضباب في مناطق مختلفة وهبوب رياح شمالية شرقية مرشحة الى الاستبدال بالنصف الثاني من اليوم بشمالية غربية ينتظر اشتداد قوتها احيانا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 8-11 مئوية ليلا وبين 13-16 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 8-10 مئوية ليلا وبين 13-15 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 762 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 80-90 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة أحيانا وتساقط الثلج على المناطق الجبلية مع احتمال كثافة الهطول على بعض الأماكن وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية مرشحلة الى الاستبدال نهارا بغربية يتوقع اشتداد قوتها احيانا على بعض المناطق.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 6-10 مئوية ليلا وبين 14-19 مئوية نهارا وبين 0-2 مئوية ليلا في الأراضي الجبلية وبين 4-8 مئوية نهارا.

وتتوقع الارصاد الجوية في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي ظروف الطقس الممطرة متقطعا وتساقط الثلج على بعض المناطق وهبوب رياح شرقية متوقع استبدالها نهارا بغربية يحتمل اشتداد قوتها احيانا على مناطق مختلفة.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 0-5 مئوية ليلا وبين 3-0 مئوية تحت الصفر في الأراضي الجبلية وبين 13-18 مئوية نهارا.