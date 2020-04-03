الأرصاد الجوية تتوقع جوا ممطرا على نطاق أذربيجان ليوم 4 أبريل

باكو، 3 أبريل، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 4 أبريل نيسان الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة إلى غيومة وممطرة أحيانا طول اليوم على بعض المناطق وتكون ضباب في مناطق مختلفة وهبوب رياح شمالية .

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 6-9 مئوية ليلا وبين 11-14 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 6-8 مئوية ليلا وبين 11-13 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 768 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة أحيانا وتساقط الثلج على المناطق الجبلية مع احتمال كثافة الهطول على بعض الأماكن وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية .

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 5-9 مئوية ليلا وبين 12-16 مئوية نهارا وبين 0-2 مئوية ليلا في الأراضي الجبلية وبين 3-8 مئوية نهارا.