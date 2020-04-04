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    35 % من الأجانب يأتي أذربيجان بوساطة النقل الجوي

    ٠٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٢]

    باكو، 4 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    استخدم 35 في المائة من الوافدين إلى أذربيجان النقل الجوي خلال شهري يناير – فبراير من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية أنه أتى 64 في المائة من الوافدين البلدَ من الأجانب وعديمي الجنسية بوساطة السكك الحديدية والسيارات و1 في المائة بحرا.

    AZERTAG.AZ :35 % من الأجانب يأتي أذربيجان بوساطة النقل الجوي
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