وكالة باكو للنقل رفضت منح تراخيص التاكسي لمستغلي قواعد الحجر الصحي الخاص

باكو، 4 أبريل، أذرتاج

قالت وكالة باكو للنقل إن عدد المتقدمين بطلب الحصول على تراخيص سيارات الأجرة زاد زيادة حادة خلال اليوم الأخير.

وأوضحت الوكالة أنها كانت تتلقى في الأيام السابقة ما لا يزيد عن 50 طلبا بالحصول على رخصة سيارات أجرة والحال أنها تلقت خلال مجرد 3 أبريل أكثر من 500 طلب وكشفت عن أن معظم المتقدمين بالطلب كانوا من الذين ما سبق لهم التقدم بمثل الطلب بل كانوا يشتغلون بخدمة سيارة أجرة بوسائل نقل خاصة بهم اشتغالا غير شرعي. كما كان بينهم مسجلين لدى جهات الضرائب ولكن وسائل النقل الخاصة بهم غير مسجلة في قوائم سيارات الأجرة المصرح بها.

وقالت إنها كشفت بين المتقدمين عن وجود أشخاص تتجاوز أعمارهم عن حد 65 سنة حال كون قواعد الحجر الصحي تحظر خروجهم من مساكنهم.

كما أن وسائل النقل الخاصة بغالبية المتقدمين خلال اليوم المذكور ما كانت توافق مع متطلبات قواعد منح رخصة سيارة الأجرة من المعايير والمواصلات ومن حيث الأحوال الفنية للسيارات.

وإذ رفضت الوكالة منح تراخيص سيارة الأجرة لأولئك المتقدمين.

كما منحت التراخيص لكل سائق كان مواظبا على الحصول عليها نظاميا ووسائلهم للنقل مسجلة لدى الجهات ذات الصلة كسيارة أجرة وكذلك وسائل النقل الخاصة بشركات التاكسي النظامية.

وأشارت الوكالة إلى أنها تعزو حالة زيادة عدد المتقدمين زيادة حادا خلال اليوم المذكور بالطلب للحصول على تراخيص سيارة الأجرة إلى نية بعض الأشخاص لسوء الاستخدام من قواعد الحجر الصحي الخاص قصد امتلاك الحق في التنقل والحركة حرا على الشوارع في ظل فرض القيود على نطاق البلد وذلك تحت كسوة تقديم خدمات سيارة أجرة.