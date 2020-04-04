الأرصاد الجوية تتوقع جوا غير ممطر أساسا على نطاق أذربيجان للغد

باكو، 4 أبريل، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 5 أبريل نيسان الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة إلى غيومة وغير ممطرة أساسا مع احتمال أمطار ليلا على بعض المناطق وتكون ضباب في مناطق مختلفة صباحا وهبوب رياح شمالية يتوقع استبدالها بجنوبية نهارا.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 6-8 مئوية ليلا وبين 13-17 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 6-8 مئوية ليلا وبين 15-17 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 767 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال أمطار ليلا على بعض المحافظات الشرقية وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية .

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3-8 مئوية ليلا وبين 16-21 مئوية نهارا وبين 0-3 مئوية ليلا في الأراضي الجبلية وبين 8-13 مئوية نهارا.