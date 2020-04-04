  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    الأرصاد الجوية تتوقع جوا غير ممطر أساسا على نطاق أذربيجان للغد

    ٠٤.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٢٦]

    باكو، 4 أبريل، أذرتاج

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 5 أبريل نيسان الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة إلى غيومة وغير ممطرة أساسا مع احتمال أمطار ليلا على بعض المناطق وتكون ضباب في مناطق مختلفة صباحا وهبوب رياح شمالية يتوقع استبدالها بجنوبية نهارا.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 6-8 مئوية ليلا وبين 13-17 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 6-8 مئوية ليلا وبين 15-17 مئوية نهارا في باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 767 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال أمطار ليلا على بعض المحافظات الشرقية وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية .

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3-8 مئوية ليلا وبين 16-21 مئوية نهارا وبين 0-3 مئوية ليلا في الأراضي الجبلية وبين 8-13 مئوية نهارا.

    AZERTAG.AZ :الأرصاد الجوية تتوقع جوا غير ممطر أساسا على نطاق أذربيجان للغد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٠٨]
    الأرصاد الجوية تتوقع جوا ممطرا على نطاق أذربيجان ليوم 4 أبريل
    ٠١.٠٤.٢٠٢٠ [٢٢:٢٦]
    الأرصاد الجوية تتوقع جوا ممطرا على نطاق أذربيجان ليوم 2 أبريل
    ٣١.٠٣.٢٠٢٠ [١٩:٠٨]
    الأرصاد الجوية تتوقع جوا ممطرا متقطعا على بعض مناطق البلد لأول أبريل
    ٢٩.٠٣.٢٠٢٠ [٢٢:٥‎٤]
    مديرة الارصاد الجوية: انخفاض عدد وسائل النقل في العاصمة ادى الى تنقية الهواء بشكل ملحوظ
    الأرصاد الجوية تتوقع جوا غير ممطر أساسا على نطاق أذربيجان للغد