الأرصاد الجوية تتوقع تراجع درجات الحرارة وجوا ممطرا ومثلجا على نطاق أذربيجان للغد

باكو، 6 أبريل، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 7 أبريل نيسان الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة وممطرة متقطعة أساسا وتكون ضباب في مناطق مختلفة وهبوب رياح شمالية غربية قوية.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 6-8 مئوية ليلا وبين 8-10 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 6-8 مئوية ليلا وبين 8-10 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 775 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 75-85 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة والمثلجة المتقطعة أساسا مع احتمال كثافة الهطول على بعض المناطق وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية يحتمل اشتداد قوتها أحيانا ليلا وصباحا بمناطق مختلفة.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 3-6 مئوية ليلا وبين 7-10 مئوية نهارا وبين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا في الأراضي الجبلية وبين 2-5 مئوية نهارا.