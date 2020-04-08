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    الأرصاد الجوية تتوقع استمرار ظروف الطقس الغائمة والممطرة على نطاق أذربيجان للغد

    ٠٨.٠٤.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٨]

    باكو، 8 أبريل، أذرتاج

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 9 أبريل نيسان الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة الى غيومة احيانا وممطرة ليلا وصباحا على بعض المناطق وتكوّن ضباب صباحا وهبوب رياح جنوبية غربية معتدلة.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 5-7 مئوية ليلا وبين 9-12 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 5-7 مئوية ليلا وبين 10-12 مئوية نهارا في باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 764 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح غربية معتدلة.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1-5 مئوية ليلا وبين 9-14 مئوية نهارا وبين 7-2 مئوية تحت الصفر ليلا في الأراضي الجبلية وبين 5-10 مئوية نهارا.

    AZERTAG.AZ :الأرصاد الجوية تتوقع استمرار ظروف الطقس الغائمة والممطرة على نطاق أذربيجان للغد
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