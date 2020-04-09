الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس الغائمة وغير الممطرة على معظم مناطق البلد للغد

باكو، 9 أبريل ، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 10 أبريل نيسان الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة الى غيومة احيانا وغير ممطرة وتكوّن ضباب ليلا وصباحا وهبوب رياح جنوبية غربية معتدلة تستبدل بشمالية شرقية مساء.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 6-8 مئوية ليلا وبين 12-16 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 6-8 مئوية ليلا وبين 13-15 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 762 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس غير الممطرة أساسا مع احتمال هطول مطر وتساقط ثلج احيانا على بعض المحافظات الجنوبية وتكون ضباب على بعض المناطق ليلا وصباحا وهبوب رياح شرقية.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 1-6 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية نهارا وبين 7-2 مئوية تحت الصفر ليلا في الأراضي الجبلية وبين 0-5 مئوية نهارا.