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    الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس الغائمة وغير الممطرة اساسا على معظم مناطق البلد للغد

    ١٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٥‎]

    باكو، 10 أبريل ، أذرتاج 

    أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 11 أبريل نيسان الغد.

    أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غيومة منقلبة الى غيومة احيانا وغير ممطرة اساسا وتكوّن ضباب صباحا مصحوبا بالرذاذ وهبوب رياح شمالية تستبدل بجنوبية نهارا.

    وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 6-9 مئوية ليلا وبين 12-16 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 7-9 مئوية ليلا وبين 14-16 مئوية نهارا في باكو.

    وتحتمل الضغط الجوي عند 760 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 75-85 في المائة ليلا وبين 50-55 في المائة نهارا.

    وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة وتساقط الثلج احيانا على المناطق الجبلية وغير ممطرة اساسا نهارا على غالبية المحافظات وتكون ضباب على بعض المناطق وهبوب رياح غربية.

    وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 4-9 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية نهارا وبين 6-1 مئوية تحت الصفر ليلا في الأراضي الجبلية وبين 0-5 مئوية نهارا.

    AZERTAG.AZ : الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس الغائمة وغير الممطرة اساسا على معظم مناطق البلد للغد
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