أذربيجان تنضم الى الاتفاقية الحكومية الدولية في الموانئ البرية
AzerTAg.az
١٠.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:١٠]
باكو، 10 أبريل ، أذرتاج
انضمت أذربيجان الى الاتفاقية الحكومية الدولية في الموانئ البرية.
أفادت أذرتاج أن الرئيس إلهام علييف وقع على القانون الجمهوري "في الانضمام الى الاتفاقية الحكومية الدولية في الموانئ البرية".
ونيص القانون على أن البلد انضم الى الاتفاقية الحكومية الدولية الموقع عليها في مدينة بانكوك في 7 نوفمبر عام 2013م على بيان مناسب وقيد وشرط.
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