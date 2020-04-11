الأرصاد الجوية تتوقع ظروف الطقس غير الممطرة مع ارتفاع درجات الحرارة على معظم مناطق البلد للغد

باكو، 11 أبريل ، أذرتاج

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا يوميا لظروف الطقس على مساحة البلاد ليوم 12 أبريل نيسان الغد.

أفادت أذرتاج عن تقرير الهيئة أنها تتوقع في باكو وشبه جزيرة أبشرون ظروف طقس غائمة منقلبة الى غيومة احيانا وغير ممطرة اساسا وتكوّن ضباب صباحا مصحوبا بالرذاذ على مناطق مختلفة وهبوب رياح شمالية ينتظر اشتداد قوتها أحيانا مساء.

وتنتظر تراوح درجات الحرارة بين 6-9 مئوية ليلا وبين 13-18 مئوية نهارا في شبه جزيرة أبشرون وبين 7-9 مئوية ليلا وبين 15-17 مئوية نهارا في باكو.

وتحتمل الضغط الجوي عند 767 ملم زئبقي مع الرطوبة بين 70-80 في المائة.

وتنتظر الهيئة في أجواء محافظات أذربيجان ظروف الطقس الممطرة المتقطعة على بعض المناطق بها وتساقط الثلج احيانا على المناطق الجبلية وتكون ضباب على بعض المناطق أحيانا وهبوب رياح غربية يتوقع اشتداد قوتها أحيانا على مناطق مختلفة نهارا.

وتحتمل تراوح درجات الحرارة بين 5-10 مئوية ليلا وبين 15-20 مئوية نهارا وبين 5-0 مئوية تحت الصفر ليلا وبين 3-8 مئوية نهارا في الأراضي الجبلية.